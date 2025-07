OM - «C’est incroyable» : Le joueur qui fait halluciner De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison bien remplie, Mason Greenwood s’apprête à rempiler pour un second exercice. Plus fort que jamais ? C’est bien possible à en croire les propos de Roberto De Zerbi qui dévoile que son numéro 10 est revenu de vacances en excellente forme. Le technicien italien était même très impressionné par l’état physique de l’ailier anglais.

La saison dernière, Mason Greenwood a connu des hauts et des bas, notamment au sujet de son implication. Mais alors qu'il a semblé particulièrement en jambe lors des deux premiers matches amicaux de l'OM, l'ailier anglais a visiblement été très studieux pendant ses vacances. Ce qui impressionne Robert De Zerbi.

De Zerbi impressionné par Greenwood « Quand, sur la phase retour, on perd cinq matches sur sept, Höjbjerg était blessé au mollet, Murillo était blessé, Luis Henrique était moins bien. Greenwood n'était pas bien non plus », rappelle l’entraîneur de l’OM dans une interview accordée à L’EQUIPE, avant de se réjouir de son niveau actuel.