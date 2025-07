OM - PSG : L’avertissement de De Zerbi !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Que ce soit à l’aller au Stade Vélodrome (0-3) ou au retour au Parc des Princes (3-1), l'OM n'a pas vraiment réussi à rivaliser avec le PSG la saison dernière. Une équipe presque « imbattable » aux yeux de Roberto De Zerbi, qui veut en revanche que la donne soit différente la saison prochaine.

« Je crois qu'on a fait un Championnat superbe la saison dernière. Malheureusement, nous n'avons jamais réussi à rivaliser avec le PSG, mais en Europe personne n'a réussi à le faire », a confié l’entraîneur de l’ OM , dans un entretien accordé à L'Équipe. « Nous voulons rivaliser avec Paris mieux que ce que nous avons fait la saison dernière. Je ne dis pas que le PSG est plus grand que l'OM. Je dis qu'ils ont eu jusqu'à maintenant plus de force que l'OM. Ce n'est pas moi qui le dis. »

« Paris la saison dernière a été imbattable ou presque »

Au vu des dernières confrontations entre les deux équipes, Roberto De Zerbi estime que le terme de Classico n’est pas vraiment approprié pour définir cette rencontre : « Le Classico, c'est Juve-Inter, sur dix rencontres, quatre victoires de l'Inter, cinq de la Juve, et un nul. Le Classique, PSG-OM, sur 23 matches, 19 victoires de Paris, 3 nuls et une victoire de l'OM, pour moi ce n'est pas un Classico. Après si vous voulez continuer à parler de Classico, parlez de Classico. » Le technicien italien a été impressionné par le PSG de la saison dernière et a salué le travail de Luis Enrique. « Quand on joue contre le PSG, nous voulons gagner, nous voulons rivaliser, mais la vérité, elle est là. Paris la saison dernière a été imbattable ou presque. Et ce Paris, qui n'avait pas Kylian Mbappé, ni Lionel Messi, ni Neymar, était plus une équipe que celui d'avant. Sur ce plan, Luis Enrique a été extraordinaire », a-t-il ajouté.