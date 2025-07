OM : De Zerbi attaqué, un malaise éclate !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Roberto De Zerbi, souvent attaqué dans son pays, fait face à la pression avec une grande sérénité. Selon Salim Lamrani, auteur de l'ouvrage « Le football selon Roberto De Zerbi » l’entraîneur italien de l'OM a surtout souffert d’une mauvaise image colportée par la presse à travers une mutinerie fictive qui a terni sa réputation.

« On l’avait fait passer pour un voyou »

« Il n’est pas sensible à la pression. Il est habitué des critiques de la presse en Italie, notamment de la part de journalistes qui comprenaient pas son football. Il a davantage état irrité par l’histoire de la mutinerie inventée par une certaine presse car on a attaqué l’homme, on l’avait fait passer pour un autocrate, un voyou et il avait peu apprécié » a déclaré Lamrani, auteur du livre « Le football selon Roberto de Zerbi » lors d’un entretien accordé à Massilia Zone.