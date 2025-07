Ils tentent de racheter l’OM, ça part en clash

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connu pour avoir été à la tête du RC Toulon, Mourad Boudjellal s’était associé à l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi pour tenter de racheter l’Olympique de Marseille. Mais selon Thibaud Vézirian, cette tentative n’a jamais été crédible : face à la puissance des investisseurs saoudiens, leur projet ne pesait tout simplement pas.

À l’été 2020, l’ OM était au cœur de nombreuses rumeurs de rachat. Parmi elles, celle portée par Mourad Boudjellal, ancien président du RC Toulon , et l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Le duo affirmait alors vouloir investir massivement dans le club phocéen.

Mais pour le journaliste Thibaud Vézirian, cette piste n’a jamais été crédible face à un projet bien plus sérieux en coulisses : celui mené par l’ Arabie Saoudite. « Ça commençait à monter, je disais que c’était ridicule parce qu’ils ne faisaient pas le poids contre l’Arabie Saoudite », a-t-il expliqué au cours d'un live Twitch.

L'Arabie Saoudite en pole

Selon lui, le projet saoudien était déjà solidement structuré, avec des moyens financiers sans commune mesure. En face, Boudjellal et Ajroudi n’auraient jamais disposé du même poids économique ni des mêmes soutiens. Mais cette mise en doute n’a pas été sans conséquence. « Eux ont été vexés contre moi et ont fait monter la sauce contre moi. Certains les ont cru et ce sont les mêmes qui, en août, sont venus vers moi pour présenter des excuses » a affirmé Vézirian.