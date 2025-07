OM : Un gros transfert tenté en Ligue 1 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les échanges se multiplient entre l’OM et le Stade Rennais. En plus du dossier Quentin Merlin, les deux clubs discuteraient également d’un possible transfert de Valentin Rongier. À un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain marseillais refuse toujours de prolonger. En cas d’offre jugée satisfaisante, l’OM ne s’opposera pas à son départ.

La connexion Rennes-Marseille pourrait bien accoucher de plusieurs deals cet été. Alors que Quentin Merlin se rapproche du club breton, un autre joueur de l'OM serait dans le viseur du Stade Rennais. Selon les informations dévoilées par Le Parisien ce samedi, les deux équipes évoqueraient un possible deal Valentin Rongier. À un an de la fin de son contrat, le capitaine de l’OM ne souhaite, pour l'instant pas prolonger, et pourrait quitter le club dès cet été en cas d’offre satisfaisante.

Un malaise entre Rongier et l'OM Sur RMC, Daniel Riolo avait évoqué ce qui clochait dans ce dossier Rongier. « Il a tout donné à l’OM. Il porte le brassard, il est irréprochable, fidèle, toujours utile sur le terrain. Et malgré ça, il gagne moins que des joueurs qui viennent d’arriver, qui n’ont rien prouvé ici ou qui passent leur temps à l’infirmerie... Tu compares. Et là, quand tu vois Bennacer ou Kondogbia mieux payés alors que tu es un cadre depuis des années, tu pètes un câble » avait expliqué le chroniqueur.