Transferts - OM : Un souci de salaire lâché en direct !

Alors qu'il n'a plus qu'une année de contrat avec l'OM et qu'un accord n'a pas été trouvé pour sa prolongation, Valentin Rongier semble aujourd'hui en instance de départ. L'option Paris FC revient avec insistance pour le milieu de terrain de 30 ans, mais l'agent de joueurs Bruno Satin a évoqué un problème de salaire dans ce dossier en direct sur RMC Sport jeudi soir.

Valentin Rongier (30 ans) et l'OM, c'est bientôt la fin ? Joueur cadre du vestiaire phocéen dont il porte les couleurs depuis 2019, l'ancien milieu de terrain du FC Nantes n'a plus qu'une année de contrat au Vélodrome, et il semble plus que jamais en instance de départ étant donné qu'il n'a pas réussi à trouver un accord avec la direction de l'OM pour une prolongation.