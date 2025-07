Transfert à 25M€ : Grande nouvelle annoncée pour l’OM ?

Le mercato bat son plein et l’Olympique de Marseille souhaite poursuivre son recrutement. Cela devrait notamment passer par l’attaque, avec des nombreuses pistes annoncées en ce moment, en France comme à l’étranger. C’est notamment le cas de Matthis Abline, qui évolue actuellement du côté du FC Nantes.

« Tu divises par 2, tu mets 2-3 bonus et tu es au prix »

« Peut-être qu’ils espèrent vendre le joueur à l’étranger où il y a un peu plus d’argent que chez nous. Ça c’est une possibilité en communicant sur des tarifs comme ça » a poursuivi Bruno Satin, comparant la situation d’Abline à celle de Maghnes Akliouche de l’AS Monaco. « C’est un peu la même quand on annonce que Akliouche c’est 70M€. Tu divises par 2, tu mets 2-3 bonus et tu es au prix ».