OM : Longoria dit oui à un autre club

La sentence est terrible pour le FC Martigues. Relégué sportivement de Ligue 2, le club a été exclu des championnats nationaux par la DNCG et repartira en Régional 1. Un choc pour les salariés du club, anéantis. Co-actionnaire, Niva Saveljic a révélé les plans, qui auraient du voir le jour, avec l'OM.

Longoria avait donné son accord

Ce samedi, c’est Niva Saveljic, co-actionnaire du club, qui a pris la parole à son tour. Très affecté par la situation, il a lui aussi chargé le président. « J’ai vraiment aimé ce club, le faire grandir, on avait un beau projet. On paie cher la gestion d’avant qu’on reprenne le club. Wantiez ? Il a fait le job au niveau administratif, mais ce n’est pas vraiment un président. Il ne connaît rien au sport », a-t-il confié dans les colonnes de La Provence. Le goût amer est renforcé par la perte d’un partenariat structurant avec l’OM, qui devait permettre à Martigues de franchir un cap sportif et structurel. « On avait une vision, on avait ouvert les portes avec l’OM pour un projet à long terme, des prêts de jeunes joueurs, Longoria était partant. Je suis très triste pour le maire et la ville, tous les gens motivés au club », a regretté Saveljic.