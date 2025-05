EXCLU - OM : Jean-Pierre Papin sur le départ ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Évoqué il y a quelques mois, le départ de Jean-Pierre Papin se précise de plus en plus du côté de l’OM. Une réorganisation en interne pourrait lui être fatale.

Entraîneur de l’équipe réserve de l’OM depuis 2023, Jean-Pierre Papin voit son avenir s’assombrir dans la cité phocéenne. Selon nos informations, une réorganisation interne orchestrée par Medhi Benatia et Ali Zarrak se poursuit et elle pourrait être fatale à la légende marseillaise. Déjà évoquée il y a quelques mois, lorsque Jean-Pierre Papin figurait sur la tablette de Martigues pour le poste d’entraîneur principal, le départ de JPP se préciserait. Ces derniers temps, la relation entre l’ancien attaquant marseillais et la nouvelle équipe dirigeante s’est nettement détériorée. Les chances de voir Jean-Pierre Papin toujours en fonction la saison prochaine sont aujourd’hui plus que minces.