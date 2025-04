EXCLU - Mercato - Le Havre : Digard prêt à dire stop ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Entraîneur du HAC depuis juillet 2024, Didier Digard est en pleine réflexion autour de son avenir. En cas de descente, le technicien n’exclut pas de partir.

Pour remplacer Luka Eslner parti vers Reims, Le Havre a choisi de miser sur Didier Digard au mois de juillet 2024. Un retour aux sources pour l’enfant du club, formé par le club doyen avant de filer vers le Paris Saint-Germain. Mais la saison 2024-2025 n’est pas simple. Avec des moyens limités, le HAC lutte depuis l’été 2024 pour sa survie. Et du côté de Didier Digard, une réflexion est en cours. Selon nos sources, le technicien de 38 ans n’exclut pas de dire stop à l’issue de la saison si le club venait à descendre. Même si les dirigeants havrais ne lui reprochent rien, Digard pourrait mal vivre une relégation et laisser son poste à un autre entraîneur. A un an de son contrat, le Français n’exclut pas de se retirer. 16e après le nul obtenu face à Monaco (1-1), Le Havre est actuellement barragiste.