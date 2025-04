Une superstar avec Mbappé : Fake news au Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid rêverait d'Erling Braut Haaland, ou plus précisément le président du club merengue Florentino Pérez si l'impasse perdurait concernant la prolongation de contrat de Vinicius Jr. Cependant, sa représentante Rafaela Pimenta a refusé d'alimenter une telle rumeur tenant un discours clair en entretien avec un média polonais.

Erling Braut Haaland pourrait-il devenir la nouvelle signature galactique de Florentino Pérez ? En cas d'absence d'un accord avec Vinicius Jr ainsi que son entourage pour rallonger son contrat courant jusqu'à l'été 2027 au Real Madrid, il a été spécifié par The Athletic que le patron du club merengue verrait en Haaland le recrutement idoine pour épauler Kylian Mbappé.

«Erling a toute liberté»

Toutefois, l'attaquant norvégien de 24 ans a signé un méga contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2034 il y a quelques semaines de cela. Le tout sans clause libératoire ? Sa représentante Rafaela Pimenta n'a pas donné de piste sur la question en interview avec Meczyki. « Erling a toute liberté parce que je pense que lorsque vous faites ce que vous voulez, que vous savez ce que vous faites, que vous avez un contrat en bonne et due forme... vous avez la liberté ».

«On ne peut rien y faire, les gens aiment parler»

Rafaela Pimenta refuse toutefois d'évoquer les rumeurs liant Erling Braut Haaland au Real Madrid ou à tout autre transfert. « Pensez-vous qu'Erling se coupera un jour, même avec ce contrat à long terme avec City, des rumeurs sur le Real Madrid ? Les médias parlent toujours de Haaland et du Real Madrid. L'éventuel départ de Vinicius ? C'est intéressant parce qu'on ne nourrit jamais les rumeurs. Les rumeurs font partie du football et de son univers. Je pense que c'est fun si on en parle d'une manière saine. On ne peut rien y faire, les gens aiment parler et il y aura toujours des rumeurs ».