Transfert d’un attaquant : L’OM dévoile les coulisses !

Arrivé l’été dernier en provenance de Sochaux, Robinio Vaz a fait deux apparitions en Ligue 1 sous le maillot de l’OM cette saison. Un joueur qu’Ali Zarrak avait repéré dès 2023 lorsqu’il était encore responsable du recrutement à Lorient et qu’il a fait venir à Marseille, où il gère désormais le groupe Pro 2.

Deux apparitions en Ligue 1, et une en Coupe de France, ont suffi à l’OM. Le 16 avril dernier, le club marseillais officialisait la prolongation de Robinio Vaz jusqu’en juin 2028. Âgé de 18 ans, l’attaquant est arrivé l’été dernier en provenance de Sochaux, dans un premier temps pour intégrer la réserve. Mais il a rapidement été intégré au groupe professionnel et a même été élu homme du match lors de son premier match en Ligue 1 le 19 janvier dernier contre Strasbourg (1-1) en provoquant un penalty.

Zarrak revient sur l’arrivée de Vaz à l’OM

Dans le podcast Scouting de RMC Sport, Ali Zarrak est revenu sur l’arrivée de Robinio Vaz à l’OM : « C'est une histoire qui remonte à avant mon arrivée à l'OM. Mercato d'été 2023, je suis responsable du recrutement au FC Lorient. À l'époque Sochaux a quelques soucis financiers et je donne consignes à mes équipes et recruteurs de me faire remonter, par génération, les joueurs qui peuvent être intéressants. Rapidement avec les vidéos qu'on peut trouver, il ressort. On l'invite à Lorient, à passer une journée et à visiter les installations. On se met quasiment d'accord pour qu'il rejoigne le club si Sochaux déposait le bilan. Sochaux conserve finalement le centre, se maintient en National donc il est reparti. »

« J'ai repensé à lui, j'avais continué de le suivre »

Nommé responsable du groupe pro 2 de l’OM l’été dernier, Ali Zarrak a rapidement pensé à recruter Robinio Vaz. « Entre temps je suis arrivé à l'OM et dans les constitutions d'effectifs pour 2024-2025, il s'est avéré qu'on manquait de ce profil. J'ai repensé à lui, j'avais continué de le suivre. Il a eu une saison 2023-2024 un peu plus compliquée et les quatre fois où je me suis déplacé, il était remplaçant », a-t-il ajouté.