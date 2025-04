De Zerbi - OM : Le cadeau venu de nulle part !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis la nomination de Roberto De Zerbi en juin 2024, les recrues ont afflué au centre Robert Louis-Dreyfus, que ce soit les douze de l'été dernier et les quatre du mercato hivernal. Cependant, un renfort de l'équipe réserve de l'OM, a été une surprise bienvenue et inattendue pour De Zerbi : Robinio Vaz. Explications.

L'Olympique de Marseille a fait venir Robinio Vaz du FC Sochaux l'été dernier. Direction l'équipe réserve du club marseillais pour l'attaquant tout juste majeur cette année avant d'être intégré au groupe de Roberto De Zerbi cet hiver. Pour rappel, l'attaquant formé à Sochaux a pris part à trois rencontres disputées par l'équipe première de l'OM en Coupe de France face au LOSC, puis à deux reprises contre Strasbourg (1-1) et l'OGC Nice (0-2).

«C'est un joueur qui est généreux dans les efforts»

Medhi Benatia, en sa qualité de directeur du football, a dressé un portrait très flatteur de Robinio Vaz pour RMC. « C'est un joueur moderne, rapide, très fort dans les espaces, athlétique. Il est bon de la tête, il sent le but, pied droit pied gauche, il est souvent bien placé dans la surface de réparation. Et c'est un joueur qui est généreux dans les efforts. Malgré son jeune âge, il répète les courses, il y va, comme lors de son entrée contre Lille et contre Strasbourg quand il obtient son penalty. C'est quelqu'un qui provoque et qui est, pour moi, vraiment un profil de football moderne ».

«Et quand le coach l'a vu, il l'a tout de suite aimé»

Par le biais du podcast Scouting de la radio, le dirigeant de l'Olympique de Marseille a partagé la surprise de Roberto De Zerbi, coach de l'OM, en témoignant de sa palette technique de Robinio Vaz. « On l'a fait monter après une exclusion avec l'équipe réserve en Corse. Il avait pris cinq matchs, on l'avait senti un peu affecté par cet évènement. Comme il travaillait bien, qu'il était sérieux, qu'il enchaînait les buts, on avait envie de le récompenser. On l'a fait monter avec le groupe. "Et quand le coach l'a vu, il l'a tout de suite aimé, il a dit 'ça c'est un petit qui n'a pas froid aux yeux'. Il n'a pas peur, pas de pression, quand tu vois son comportement avec le groupe c'est un petit déterminé et qui a faim. Ce sont des petits comme ça qui peuvent réussir à Marseille ».