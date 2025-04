Coup de théâtre au PSG : Un transfert est relancé !

La rédaction

Un rebondissement majeur secoue le dossier de Milan Škriniar. Prêté à Fenerbahçe depuis cet hiver, le défenseur slovaque est courtisé par plusieurs clubs européens. Le PSG pourrait donc profiter de la situation pour faire monter les enchères, alors que le joueur se distingue par ses bonnes performances en Turquie sous les ordres de José Mourinho.

Prêté à Fenerbahçe depuis cet hiver et jusqu’à la fin de la saison, Milan Škriniar est toujours sous contrat avec le PSG. Cependant, le défenseur slovaque ne devrait pas rejouer sous les couleurs du club parisien tant que Luis Enrique en sera l’entraîneur. L’agent du joueur, Martin Petras, avait expliqué à la presse : «Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de retourner à Paris, du moins pas avec cet entraîneur. Dans son nouveau rôle, Škriniar est devenu l’un des leaders de l’équipe et a gagné l’amour et le respect de l’entraîneur José Mourinho et des fans. Il se sent très à l’aise en Turquie et surtout, il met régulièrement en valeur son football. C’est aussi une grande victoire pour l’équipe.»

Fenerbahçe veut garder Milan Škriniar

Le prêt de Milan Škriniar à Fenerbahçe semble être un succès. Depuis son arrivée en Turquie, le défenseur du PSG est devenu un pilier de la défense sous les ordres de José Mourinho. En 17 matchs disputés avec le club stambouliote, l’ancien joueur de l’Inter Milan a marqué deux buts et délivré deux passes décisives. Des performances impressionnantes qui ont séduit Fenerbahçe, qui souhaiterait désormais lever l’option d’achat de 13 M€ avec le PSG.

Un dossier totalement relancé ?

Mais un coup de tonnerre pourrait bien relancer ce dossier. Le média local Fanatik indique que, grâce à ses bonnes performances, Milan Škriniar suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Le quotidien explique que quatre clubs italiens seraient intéressés par son arrivée : la Sampdoria, Naples, la Lazio et l’Inter. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui pourrait ainsi faire monter les enchères. De plus, des clubs anglais, dont les noms n’ont pas encore été révélés, surveilleraient attentivement la situation du défenseur slovaque.