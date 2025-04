PSG : Gros transfert annoncé par une légende !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a réussi un joli coup durant le mercato de janvier en attirant Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, pour 70M€. Et alors que le rendement de l'attaquant géorgien interpelle déjà, l'ancienne légende parisienne Safet Susic se livre au sujet de Kvaratskhelia et annonce un excellent renfort pour l'avenir du PSG.

Le PSG a-t-il vraiment réussi un gros coup en recrutant Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) pour 70M€ l'hiver dernier ? L'attaquant géorgien affiche à ce jour un ratio de 4 buts et 5 passes décisives pour 20 matchs disputés (toutes compétitions confondues) sous la tunique parisienne, et certains observateurs semble déjà préoccupés par le rendement du nouveau numéro 7 du PSG. Mais de son côté, Safet Susic rassure au sujet de Kvaratskhelia dans les colonnes de L'EQUIPE.

Susic déjà fan de Kvaratskhelia

L'ancienne légende du PSG, véritable gloire du club entre 1982 et 1991, semble déjà emballée par le profil de l'attaquant géorgien depuis son arrivée au Parc des Princes en janvier : « Sur ce que j'ai vu, son adaptation est très rapide. Je le trouve vraiment très complet techniquement, très très fort, par sa créativité dans le dribble notamment. Ce qui me marque, c'est que je ne le trouve pas égoïste. Quand il voit la solution, il n'hésite jamais à donner son ballon », indique Susic, qui estime donc que le PSG a réalisé un gros transfert avec Kvaratskhelia.

« Une très bonne recrue »

« Pour moi, c'est une très bonne recrue. Un déficit de buts ? Il y en a d'autres qui marquent. Kvara, ce n'est pas un attaquant dont on peut attendre 30 buts par saison. Il est dans un autre registre et est déjà très utile », poursuit l'ancien maitre à jouer du PSG au sujet de Khvicha Kvaratskhelia et de son arrivée pour 70M€ l'hiver dernier. Un discours qui devrait rassurer les supporters parisiens...