Annonce choc : Une star signe au PSG à contrecœur !

Recruté par le PSG en toute fin de mercato estival 2019 pour 15M€, Keylor Navas est venu se relancer dans la capitale alors qu'il était barré par Thibaut Courtois au sein du Real Madrid. Et malgré sa belle aventure au Parc des Princes, le gardien costaricien annonce qu'il avait débarqué à contrecoeur à l'époque au PSG et qu'il rêvait surtout de continuer son aventure en Espagne.

En quête d'un gardien de renommée internationale alors qu'Alphonse Areola ne donnait pas forcément satisfaction, le PSG avait recruté Keylor Navas pour 15M€ à l'été 2019. Une excellente affaire puisque le portier costaricien, malgré son impressionnant CV, était barré par Thibaut Courtois au sein du Real Madrid et devait donc se trouver un nouveau challenge pour obtenir du temps de jeu. Et pourtant, Navas fait aujourd'hui une annonce choc sur son transfert au PSG.

« Je voulais mourir »

Interrogé par La Cadena Ser, Navas avoue qu'il n'avait pas désiré une seule seconde son transfert en direction du PSG : « Je voulais partir autant que je voulais mourir. Je me souviens de cette phrase. Ce sont des décisions que l’on prend non pas avec le cœur, mais en pensant au football. J’ai quitté Madrid parce que je n’avais pas assez de minutes de jeu et qu’une autre équipe me les donnait… », avoue l'ancien joueur du Real Madrid.

Navas voulait rester au Real

« Si c’était pour mon cœur, je serais resté toute ma vie au Real Madrid », poursuit Keylor Navas, qui a pourtant vécu de grands moments au PSG avec la finale de la Ligue des Champions en 2020, ainsi qu'une demi-finale l'année suivante (perdue contre Manchester City). Son aventure parisienne a ensuite été compliquée par l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, en 2021.