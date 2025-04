Le PSG annonce un moment historique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a l'occasion de marquer une fois de plus l'histoire de la Ligue 1 en restant invaincu tout au long de la saison en championnat, alors qu'il reste 4 journées à jouer. Nuno Mendes, le latéral gauche portugais du club de la capitale, se montre d'ailleurs confiant sur l'issue du championnat et ce record historique qui risque de tomber en faveur du PSG.

Et si le PSG marquait l'histoire du football français cette fin de saison palpitante qui s'annonce ? En plus de sa demi-finale de la Ligue des Champions à disputer contre Arsenal ainsi que la finale de la Coupe de France contre Reims, le 24 mai prochain, le club francilien a en effet l'occasion de terminer la saison invaincu en Ligue 1. Chose qui n'a jamais été faite dans toute l'histoire du championnat de France. Et Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG, s'est confié à ce sujet dans un entretien accordé à RMC Sport.

« On est sur un bon chemin »

« Si on parle du record d’invincibilité entre nous ? Oui, bien sûr. On est déjà champion, mais si on ne perd pas c'est mieux pour nous. Donc on essaie de chercher ce record, de finir le championnat sans perdre un match. Je pense qu'on est sur un bon chemin. Je pense que l'équipe pense toujours à ça parce que c'est un truc important pour nous et pour le club aussi. Pour nous, ça nous donne de l'ambition », indique Nuno Mendes, qui semble donc serein sur ce titre d'invincible en Ligue 1 pour le PSG.

« C'est important pour nous »

« On sait que ce sont des matchs qui ne comptent pas, mais ça nous fait du bien, on a des matchs importants à jouer encore. Ces trois matchs avant la Ligue des champions, c'est important pour nous, pour essayer de faire des choses en attaque, en défense. Je pense que le championnat est encore important pour nous », poursuit Nuno Mendes.