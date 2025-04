100M€ : «Plus fort que Kvaratskhelia», la folie tentée par le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Kvicha Kvaratskhelia, le Napoli a jeté son dévolu sur David Neres. Un pari loin d'être gagnant puisque le joueur brésilien, blessé à une cuisse, ne devrait pas réapparaître avant la fin de la saison. En Italie, les critiques sur ce choix sont nombreuses. Pour un fameux journaliste, le club italien a raté le coche avec Nico Williams (Athlétic Bilbao).

Au sortir d’un Euro 2024 exceptionnel, Nico Williams a été sollicité de partout. Lié à l’Athletic Bilbao, le joueur de 22 ans était destiné à rejoindre une équipe plus huppé. Selon la presse étrangère, le PSG avait coché son nom, mais l’international espagnol avait décidé de rester dans son club.

Le remplaçant idéal de Kvara est annoncé

Une déception pour le journaliste italien Gianluca Gifuni, qui l’aurait bien vu comme le remplaçant de Kvicha Kvaratskhelia au Napoli. Parti au PSG, l’international géorgien a laissé un grand vide dans la formation d’Antonio Conte, qui n’est pas parvenue à le combler lors du dernier mercato hivernal.

« Williams vaut Kvara et même plus »

« Je n'aurais pas dépensé 70 millions pour Alejandro Garnacho, dit Gifuni, mais pour Williams, oui. Je dépenserais même 100 millions d'euros, juste pour l'avoir. Pour moi, Williams vaut Kvara et même plus, car il est plus complet » a-t-il lâché au cours d’un entretien accordé à Radio Marte.