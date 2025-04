Luis Enrique - PSG : Il sort du silence après l’énorme buzz

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Scène cocasse durant la conférence de presse d'avant match de Luis Enrique. Le coach du PSG avait remarqué la présence d'un jeune stagiaire, qui a eu la chance de le questionner sur Ousmane Dembélé. Quelques heures après, Sacha (15 ans) est revenu sur son échange avec le technicien espagnol, félicité sur les réseaux sociaux pour son comportement.

Lundi, Luis Enrique était présent en conférence de presse pour discuter du match face à Nantes. Que ne fût pas sa surprise lorsqu’il s’est rendu compte qu’un jeune stagiaire de 3ème avait pris place dans la salle. « Tu es nouveau ! Tu es sûr que tu veux être journaliste ? Ok » a lancé le joueur du PSG avant la conférence de presse. Les questions fusent, et la séance touche à sa fin. Mais au moment de se lever, Luis Enrique s’est rendu compte que le jeune stagiaire de RMC Sport n’avait pas posé sa question. « Merci. Oh non, il manque quelqu’un. Allons-y, excusez-moi, il a demandé de poser une question ». Le jeune journaliste en herbe s’est exécuté, plein d’assurance en posant la question suivante à l’entraîneur du PSG. « On a vu Ousmane Dembélé très frustré après le match face à Aston Villa en disant qu’on s’était crus trop vite qualifiés. Est-ce que pour vous ce sera une force pour les prochains matchs en Ligue des champions ou vous voulez totalement oublié ce qui s’est passé ? » a déclaré le jeune Sacha.

Luis Enrique a donné le sourire à un stagiaire

« Bravo, bien meilleur que tous les autres » a répondu Luis Enrique, tout sourire. Quelques jours après cette scène que certains qualifieraient de mignonne, Sacha est revenu sur sa rencontre avec le technicien. « Il rentre dans la salle et me voit au premier rang. Il ne m’avait jamais vu. Il m’expliquait que dans les prochaines années, si je voulais être journaliste, il allait me répondre et que j’allais l’embêter assez longtemps » a-t-il lâché sur RMC Sport.

« J’adorerais refaire une interview »

Le jeune homme n’est pas près d’oublier ce moment. « J’étais trop content, il a vu que je voulais poser la question. Je me suis dit qu’il ne fallait pas que je bégaye et que ça se passe bien. J’ai eu de la chance, c’était le bon jour. Mes potes m’ont envoyé un message, je le remercié, c’était super sympa » a confié Sacha, qui espère un nouveau rendez-vous privilégié avec Luis Enrique. « J’adorerais refaire une interview de lui » a-t-il admis. L’invitation est lancée.