Le Paris FC prépare un transfert historique !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs d'Angers cette saison, Sidiki Chérif figure sur les tablettes du Paris FC, qui aimerait boucler son transfert dès cet hiver. Conscient de la situation, le SCO aurait déjà fixé le prix de son numéro 11. En effet, le club présidé par Romain Chabane souhaiterait réaliser la plus grosse vente de son histoire grâce à Sidiki Chérif, réclamant 25-30M€ minimum.

Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Sidiki Chérif fait le plus grand bonheur du SCO d'Angers. Ce qui n'a pas échappé au Paris FC. En effet, le club francilien aimerait s'offrir les services du crack de 19 ans lors de ce mercato hivernal. Toutefois, il faudra payer le prix fort pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Transfert de Chérif : Angers réclame 25-30M€ minimum Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le SCO d'Angers aurait des exigences XXL pour Sidiki Chérif. En effet, le club présidé par Romain Chabane refuserait de négocier un transfert inférieur à 25-30M€.