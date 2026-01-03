Mercato : Rupture avec le PSG, ce joueur dit oui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du côté du PSG, le mercato hivernal s’annonce plutôt tranquille, aussi bien au niveau des arrivées que des départs. Néanmoins, le club de la capitale pourrait connaître un départ sur le plan défensif. Pas totalement convaincant depuis son arrivée à Paris, Lucas Beraldo aurait accepté d’être prêté à l’étranger à en croire la presse turque.

Le PSG prêt à se renforcer sur le mercato de janvier ? Ce samedi en conférence de presse, Luis Enrique a de nouveau affirmé que son équipe ne se fermait aucune porte afin de consolider l’effectif en place. Mais quid des départs ?

Lucas Beraldo sur le départ ? Depuis quelques mois, un nom revient systématiquement au moment d’évoquer un départ au PSG. Ayant rejoint Paris au début de l’année 2024, Lucas Beraldo a montré certaines promesses, mais ne s’est jamais véritablement imposé comme un potentiel titulaire au sein de l’effectif parisien. De là à imaginer un départ pour le numéro 35 du PSG ? Possible.