Dembélé - Mbappé : Un coup historique annoncé à la télévision ?

Qui succèdera à Rodri ? Plusieurs joueurs peuvent prétendre à une victoire lors du prochain Ballon d'Or. Encore en lice en Ligue des champions, Ousmane Dembélé (PSG) figure parmi les favoris avec les stars du FC Barcelone. Au contraire de Kylian Mbappé, qui a perdu des gros points dans cette course.

L’élimination du Real Madrid par Arsenal en quarts de finale de Ligue des champions pourrait être lourde de conséquences pour Kylian Mbappé. Malgré sa trentaine de buts cette saison, l’international tricolore a perdu des points dans la course du Ballon d’Or. Sixième la saison dernière, le joueur français de 26 ans recule dans la hiérarchie au profit de stars encore présentes dans la compétition.

Dembélé en bonne position

Parmi les favoris, on peut citer Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski (FC Barcelone), mais aussi Ousmane Dembélé. L’ailier réalise la saison la plus aboutie de sa carrière. Et nul doute qu’une victoire en Ligue des champions le rapprocherait du sacre.

Un joueur du PSG va remporter le Ballon d'Or ?

Alors à la question de savoir qui de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé remportera en premier le Ballon d’Or, Sarah Pitkowski répond sans hésiter. « Dembélé, il a plus de chances de l’avoir que Mbappé cette année » a déclaré l’ancienne joueuse de tennis sur le plateau du Super Moscato Show sur RMC.