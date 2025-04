PSG - Luis Enrique : Le futur départ aux Etats-Unis déjà annoncé !

Amadou Diawara

Pour la première édition de la Coupe du Monde des Clubs, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi sera de la partie. Alors que cette nouvelle compétition est programmée du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis, Luis Enrique - coach du club parisien - estime qu'elle se déroule presque la saison prochaine.

Mathématiquement champion de Ligue 1, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi peut encore remporter trois autres trophées cette saison. En effet, le club de la capitale s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France, a atteint le dernier carré de la Ligue des Champions et est en lice pour la Coupe du Monde des Clubs.

PSG : Luis Enrique balance sur la Coupe du Monde des Clubs

Présent en conférence de presse ce mardi soir, Luis Enrique s'est prononcé sur la Coupe du Monde des Clubs. Alors que la compétition a lieu du 15 juin au 13 juillet aux Etats-Unis, l'entraineur du PSG a du mal à se dire qu'elle fait partie du calendrier de cette saison 2024-2025.

«C'est un peu la saison prochaine»

« Il reste en gros un mois de compétition, parce que pour moi, la Coupe du Monde des Clubs, c'est un peu la saison prochaine. En ce moment, on essaye de gérer les minutes. Évidemment la meilleure manière d’arriver en forme aux derniers matchs décisifs est de jouer des matchs. Et gérer cela n’est pas très facile, car il faut également gagner. Mais on essaye de trouver la meilleure formule pour arriver dans les meilleures conditions possibles pour la finale de la Coupe de France et les demi-finales de la Ligue des Champions », a confié Luis Enrique, le technicien du PSG.