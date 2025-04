PSG : Ousmane Dembélé s'agace, Luis Enrique lui répond cash !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur avec le PSG. Toutefois, le numéro 10 du club rouge et bleu a un léger coup de mou ces dernières semaines. Sur une série de quatre matchs sans marquer actuellement, Ousmane Dembélé a montré des signes d'agacement contre le FC Nantes ce mardi soir. Ce qui ne préoccupe pas du tout Luis Enrique.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé a une capacité d'élimination hors du commun. Toutefois, l'international français pêche dans la finition, se montrant très maladroit dans le dernier geste. Mais depuis le début de cet exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé est transformé. En effet, le numéro 10 du PSG empile les buts, ayant inscrit 31 réalisations toutes compétitions confondues en club. Toutefois, Ousmane Dembélé vit une légère période de disette actuellement.

PSG : Dembélé n'a pas marqué depuis 4 matchs

Ce mardi soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du FC Nantes (1-1). Muet face aux Canaris, Ousmane Dembélé vient d'enchainer un quatrième match sans inscrire le moindre but. Frustré par son inefficacité devant les cages adverses, l'attaquant de 27 ans a montré des signes d'agacement durant la rencontre et lors de sa sortie.

«Qu’un joueur soit frustré après un match, ça m’est égal»

Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de FCN-PSG, Luis Enrique a réagi à la colère d'Ousmane Dembélé. « Chacun gère ses émotions comme il le peut, comme il sait le faire et comme il veut. Mon objectif en tant qu'entraîneur est que mes joueurs soient au meilleur de leur forme. Je ne peux pas y arriver avec tous les joueurs, parce que ce n’est pas possible. Il s’agit de gérer les matchs en fonction de ce qu’il se passe. Nous devons évidemment tous avoir envie que le PSG gagne, et il ne nous reste qu’un mois de compétition. Qu’un joueur soit frustré après un match, ça m’est égal », a avoué le coach parisien.