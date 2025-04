Mbappé victime d’une injustice !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid est parvenu à vaincre l'Athletic Bilbao dimanche soir (1-0). Mais les supporters avaient encore en tête cette terrible défaite face à Arsenal en Ligue des champions. Filmé dans les tribunes durant la rencontre, Kylian Mbappé a reçu son lot de sifflets. Une injustice selon certains chroniqueurs espagnols.

Le Real Madrid ne conservera pas son titre en Ligue des champions. Malgré son trio d’attaque magique (Vinicius Jr-Rodrygo-Kylian Mbappé), le club espagnol n’a pas trouvé les solutions face à une solide formation d’Arsenal, qui affrontera le PSG. Symbole de cet échec, Kylian Mbappé est, aujourd’hui, dans le collimateur du public merengue.

Mbappé hué à Madrid

Présent dans les tribunes du Stade Santiago Bernabeu lors de la rencontre face à l’Athletic Bilbao, Mbappé a été sifflé par le public. Mais pour certains observateurs, le Français n’a pas été le plus décevant, loin-de-là. Ancien joueur du Real Madrid reconverti consultant, Alvaro Benito a tenté de prendre sa défense.

« Lui et Vinicius ont été les boucs émissaires »

« En réalité, il est bien au-dessus du niveau de l'équipe de cette année. Il y en a 20 autres qui devraient se cacher plus que Mbappé. Au final, on demande plus à celui qui peut nous donner le plus. Lui et Vinicius ont été les boucs émissaires de la déception des performances de l'équipe » a-t-il déclaré sur La Cadena Ser.