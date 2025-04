«Beaucoup de phénomènes» : Les cracks arrivent à l'OM !

La rédaction

L’OM mise de plus en plus sur sa jeunesse. Lassad "Titou" Hasni se montre enthousiaste quant à l’avenir du centre de formation, et annonce l’arrivée de nombreux «phénomènes». Sous l’impulsion de Medhi Benatia et avec la confiance de Roberto De Zerbi, le club met tout en œuvre pour préparer ses talents au plus haut niveau.

Sous l’impulsion de Medhi Benatia, l’OM fait de plus en plus confiance aux jeunes, pour le plus grand bonheur de Lassad "Titou" Hasni. «Les chiffres le prouvent. Sur le premier semestre, l’OM est, avec le FC Barcelone, le club qui a fait jouer le plus de jeunes de 2007 en Europe», a expliqué le directeur du centra de formation marseillais à La Provence ce mardi.

«Il y en a beaucoup»

Dans la suite de son entretien, Lassad Hasni révèle que de nombreux phénomènes devraient éclore à l'OM dans les années à venir : «Il y en a beaucoup. On les accompagne, on les protège. Il y a de très bons joueurs, ils ressemblent à leur ville. On doit être patients, ce sont de jeunes joueurs. On a mis en place des groupes d'entraînement individualisés pour aller au-delà des séances collectives.»

«Quand De Zerbi me demande un jeune, on doit être prêts»

Pour le directeur du centre de formation de l'OM, les jeunes doivent impérativement être prêts à intégrer le groupe pro du club phocéen : «On a un championnat en interne aussi, pour leur donner accès à un autre football, face à des N1, des N3, des clubs européens (Arsenal, Bruges)... On doit donner un bagage aux jeunes. Quand Roberto De Zerbi me demande un jeune, on doit être prêts.»