OM - De Zerbi : La presse italienne balance tout sur son arrivée !

Axel Cornic

Dans une fin de saison sous haute tension, Roberto De Zerbi a décidé d’installer une mise au vert qui pourrait durer un mois, afin de mobiliser son équipe en vue d’une qualification pour la Ligue des Champions. Et on en sait plus sur l’escapade de l’Olympique de Marseille, qui va installer ses quartiers du côté de Rome.

La large victoire face à Montpellier (5-1), n’a rassuré personne. L’OM s’apprête à affronter des semaines très importantes, en commençant par ce week-end et la réception du Stade Brestois au Vélodrome. Et pour se préparer au mieux, Roberto De Zerbi a pris une décision assez surprenante…

« Ce n'est pas une punition, c'est seulement pour essayer de se retrouver »

Comme évoqué par plusieurs sources en fin de semaine dernière, le technicien italien de l’OM a poussé auprès de ses dirigeants pour organiser une mise au vert, loin de Marseille et de la Commanderie. « Ce n'est pas une punition, c'est seulement pour essayer de se retrouver » a récemment confié De Zerbi. « Avec Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia), on a décidé que passer quelques semaines ensemble nous permettrait de se préparer au mieux pour la suite. Les joueurs ont accepté. Ça ne va pas changer leur vie, mais ça peut-être changer leur carrière ».

On connaît l’hôtel de l’OM !

Mais ou vont aller les Marseillais ? D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’OM devrait prendre ses quartiers dans la périphérie proche de Rome à l’Hôtel Cavalieri Hilton, un cinq étoiles de 370 chambres ou la nuit tourne autour des 1400€. Dans cette luxueuse installation proche de la capitale italienne il y a une grande piscine extérieure et une intérieure, un centre sportif avec un SPA et un court de tennis, ainsi qu’une trentaine salles de réunions équipées d’outils dernier cri, sans oublier évidemment un restaurant de haut standing et un service de conciergerie.