OM - Départ de De Zerbi : L’accord secret révélé ?

Comme en novembre dernier à Mallemort pendant quelques jours, Roberto De Zerbi remet ça, mais sur une période plus longue et concrètement indéfinie. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille emmène le vestiaire du club phocéen de l’autre côté des Alpes pour une mise au vert loin de leurs familles respectives. Un consensus a cependant été trouvé.

Après le large succès face au relégué Montpellier samedi soir (5-1), l’OM a récupéré la place de dauphin du PSG au classement de Ligue 1. En amont de cette rencontre, le directeur du football Medhi Benatia avait qualifié de victoire impérative cette réception du club héraultais à l’Orange Vélodrome. La cause ? L’objectif Ligue des champions que l’Olympique de Marseille ne peut économiquement parlant pas se permettre de manquer au vu des investissements effectués ces derniers mois sur le marché. D’où la mise au vert de plusieurs semaines en Italie.

«Ce n’est pas un stage commando, ils veulent se retrouver entre eux»

Jérôme Rothen est allé à la pêche aux informations et s’est confié sur le sujet sur RMC lundi soir. « J’échange régulièrement avec les responsables de l’Olympique de Marseille. Ce n’est pas un stage commando, ils veulent se retrouver entre eux pendant 3-4 jours avant les matchs peut-être jusqu’à la fin de la saison, ils ne savent pas encore exactement. Je pense que ça se déroulera tant que l’OM ne sera pas en Ligue des champions, c’est l’objectif ».

«Ça a été validé par les 5 cadres de l’OM»

« Ils ne veulent pas de regrets et ça a été validé aussi par les joueurs (…) Ils vont faire ça cette semaine, certainement la semaine prochaine. Et après, on verra l’impact que ça aura. Mais c’est loin d’être un stage commando. Ça a été validé par les 5 cadres de l’OM, que ce soit Rulli, Kondogbia... ». a conclu l’ancien joueur du PSG sur l’émission Rothen s’enflamme lundi soir.