OM : De Zerbi s'en va, c'est le choc !

Alors que la fin de saison s'annonce très chaude pour l'OM qui se bat pour conserver sa place de dauphin du PSG, Roberto De Zerbi a pris la décision d'organiser une longue une mise au vert... en Italie ! Un choix qui surprend Bertrand Latour qui a du mal à comprendre la raison d'un départ à l'étranger.

Facile vainqueur de Montpellier (5-1), l'OM a repris sa place de dauphin du PSG à l'AS Monaco, tenu en échec par Strasbourg (0-0). Cependant, cela reste très serré et à quatre journées de la fin de la saison, le club phocéen n'est pas encore assuré de conserver sa place dans les quatre premiers, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

La mise au vert en Italie fait parler

C'est la raison pour laquelle Roberto De Zerbi a pris une décision radicale, à savoir celle d'organiser une mise au vert en Italie, plus précisément dans la région de Rome. L'idée serait que l'OM s'y installe jusqu'à la fin de la saison et revienne en France seulement pour les conférences de presse et les matches.

Bertrand Latour ne comprend pas

Une situation inédite qui surprend Bertrand Latour. « Je ne voudrais pas quand même qu'il veuille jouer le week-end contre l'Udinese et l'AC Milan. C'est étonnant, il est Italien et entraîne Marseille. Tu peux aller en mise au vert, d'accord, mais en France quoi. Il n'y a pas d'hôtel en France ? », s'interroge le journaliste de Canal+ sur le plateau du Canal Football Club.