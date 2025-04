Malaise à l'OM : Une masterclass historique de Greenwood ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, quelques sourires ont été retrouvé samedi soir au Vélodrome. Après une période très délicate sportivement parlant, les hommes de Roberto De Zerbi ont corrigé Montpellier grâce notamment à un doublé signé Mason Greenwood qui peut entrer dans l'histoire du club phocéen d'ici la fin de saison. Explications.

Avant la large victoire contre Montpellier acquise à l'Orange Vélodrome samedi soir (5-1), il était question d'un problème à l'OM avec Mason Greenwood. Son manque d'implication et d'efforts défensifs auraient agacé des cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot qui en auraient fait part aux décideurs de l'Olympique de Marseille selon certains médias.

«Il n'est pas venu me voir»

Une information totalement erronnée d'après Medhi Benatia comme il l'a confié en interview pour La Provence. « Vous imaginez ? Il n'est pas venu me voir. Et en plus, vous pensez que j'ai besoin qu'un joueur me souffle ça ? Pierre-Émile Hojbjerg est un des plus professionnels du vestiaire, un mec qui ne cherche qu'a fédérer et a emporter tout le monde avec lui, comme Rabiot ». Néanmoins, le directeur du football de l'OM n'a pas nié la crise de résultats du club qui restait sur 2 victoires et 5 défaites en 7 matchs.

Mason Greenwood, proche d'enterrer le bilan de Drogba et de Gomis !

Néanmoins, Mason Greenwood s'est à nouveau montré décisif face à Montpellier. Une victime qu'il affectionne puisqu'il a inscrit un doublé samedi et avait déjà marqué un but pendant la phase aller de Ligue 1 contre le club héraultais (5-0). A l'instant T, l'attaquant anglais recruté à Manchester United pour 31M€ compte 18 réalisations en Ligue 1. Alors qui lui reste quatre matchs avant la clôture du championnat, l'Anglais pourrait devenir, en marquant encore trois buts, la recrue la plus prolifique de l'OM sur une première saison de Ligue 1 au club pendant le XXIème siècle devant les 20 buts de Bafétimbi Gomis et les 19 de Didier Drogba. Rien que ça...