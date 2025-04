OM : Dugarry sous le choc en plein direct !

La rédaction

L’OM a décidé de partir en mise au vert à Rome pour aborder sereinement la fin de saison. Une décision radicale qui divise. En direct à la radio, Christophe Dugarry a exprimé son incompréhension face à ce choix, pointant du doigt une forme de fébrilité du club et un manque de confiance envers les joueurs.

Après la large victoire face à Montpellier (5-1), l'OM a récupéré sa place de dauphin du PSG et se relance dans la course à la Ligue des champions. Pour se concentrer au maximum sur cet objectif, les dirigeants ont pris une décision radicale : l’OM part à Rome pour une mise au vert qui pourrait durer jusqu’à la fin de la saison. Le club ne reviendrait en France que pour jouer les matchs. Une décision forte, mais qui ne plaît pas à tout le monde.

Une bonne idée ?

Dans l'émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a fait part de son désaccord avec cette stratégie de l'OM, lâchant alors : «Ce qui me choque un peu, c’est qu’une nouvelle fois à l’OM, on tape sur le mental des joueurs. On a l’impression que le seul problème, ce sont des joueurs qui sont des gamins, incapables de se concentrer, d’être solidaires ou de passer du temps ensemble. Ça montre aussi une forme de fébrilité. Ils restent sur plusieurs défaites d’affilée, je pense qu’ils doutent et qu’ils ont peur d’échouer. Ce n’est pas facile d’être dirigeant, entraîneur ou joueur de l’OM.»

Verdict à la fin de la saison

Alors, bonne ou mauvaise idée ? Les résultats parleront d’eux-mêmes. L’OM entame un sprint final décisif avec une qualification en Ligue des champions en ligne de mire. Les hommes de Roberto De Zerbi devront affronter Brest (dimanche 27 avril à 20h45), Lille, Le Havre et Rennes. Des échéances compliquées, mais pas inaccessibles pour un club qui vise le podium.