Scandale sexuel : «Un monstre malade», elle déballe tout sur Dimitri Payet

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Vasco de Gama, Dimitri Payet est cité dans une affaire extra-conjugale. L'avocate Larissa Ferrari aurait vécu une aventure extrêmement toxique avec l'ancien joueur de l'équipe de France. Dans un entretien à la presse anglaise, elle a fait de nouvelles révélations terrifiantes sur son quotidien avec le milieu offensif.

Avocate brésilienne, Larissa Ferrari a accordé un entretien au Sun dans lequel elle décrit son quotidien avec Dimitri Payet. La jeune femme dit avoir été sous l’emprise du joueur français, qui aurait abusé d’elle. Elle aurait été victime de violences psychologiques, physiques, mais aussi sexuelles. En toute transparence, Ferrari a décrit un personnage terrifiant, bien loin de l’image du gendre modèle qu’il tient devant les caméras.

Payet, les graves accusations

« Il m’a demandé d’acheter une alliance et m’a dit qu’il ne me quitterait jamais. C’était la première fois que je voyais ce côté de lui. Il m’a dit qu’il était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Il m’a ensuite dit qu’il allait me punir et qu’il irait en France pendant 30 jours pour retrouver sa famille. Il m’a dit qu’à son retour, je serais également punie sexuellement. Quelques secondes après mon arrivée chez lui, il m’a dit : « C’est maintenant que ta punition commence ». J’avais l’impression de le mériter, car il m’avait manipulée en me faisant croire que j’avais besoin d’être punie pour que notre relation se poursuive » a-t-elle confié.

Une emprise psychologique évoquée

Elle raconte aussi que Payet aurait craqué en apprenant qu’elle discutait avec un autre joueur. « Il s’est mis en colère et a commencé à me traiter de « salope ». Il a dit que je le trompais. Il m’a dit que j’avais sept jours pour lui prouver que je l’aimais vraiment. Je ne savais pas quoi faire pour le lui prouver. J’ai dit que je me ferais tatouer son nom, mais il m’a répondu que ce n’était pas suffisant. Il m’a dit qu’il n’était pas avec moi parce qu’il était à Rio et que j’étais à la maison, et que je devais me punir parce qu’il n’était pas là pour le faire. Il a dit que nous savions déjà que j’étais une “pute” et que je devais lui prouver cela avec des vidéos » a déclaré Ferrari, qui réclame justice dans cette affaire.