PSG : Kombouaré prépare une surprise inattendue ?

Alexis Brunet

Ce mardi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes en match en retard de la 29ème journée. Les Parisiens souhaiteront l’emporter et donc conserver leur invincibilité, mais pour cela ils devront faire plier Alban Lafont. Le gardien français devrait êtrede retour dans les buts nantais pour le match contre Paris, alors qu’il n’a plus joué avec les professionnels depuis le 24 novembre.

Cette saison, le PSG compte bien rester invaincu et donc réaliser un exploit jamais vu dans le football français. Pour y arriver, les Parisiens devront donc bien négocier le déplacement à Nantes ce mardi. Un match où les coéquipiers d’Ousmane Dembélé partiront largement favoris, mais attention à un potentiel relâchement.

Lafont de retour dans les cages nantaises

Pour venir à bout du FC Nantes, le PSG devra réussir à marquer des buts à Alban Lafont. D’après les informations de L’Équipe, c’est lui qui devrait garder le but nantais face à Paris. Une vraie surprise, car le Français n’a plus joué un match de Ligue 1 depuis le 24 novembre. Le joueur de 26 ans avait été mis au placard car il n’avait pas quitté Nantes lors du mercato et il évoluait dernièrement avec la réserve des Canaris en N3.

Lopes pas suffisamment remis

Si Alban Lafont va retrouver sa place dans les buts du FC Nantes, c’est que le titulaire habituel, Anthony Lopes, n’est pas remis assez d’une béquille qu’il a reçue contre le Stade Rennais vendredi dernier. Le Français devrait également être préféré à Patrik Carlgren, qui est normalement la doublure du Portugais.