Mbappé : Le gros coup de gueule en direct !

La rédaction

Éliminé de la Ligue des champions et distancé en Liga, le Real Madrid traverse une période délicate. Kylian Mbappé, pourtant suspendu, a été sifflé par une partie du public madrilène lors de la dernière rencontre face à l'Athletic Bilbao. Une réaction qui fait polémique. Spécialiste de la Casa Blanca, Frédéric Hermel a vivement dénoncé cette attitude qu’il juge irrespectueuse envers le joueur français.

Rien ne va plus au Real Madrid. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont été éliminés de la Ligue des champions, battus lors des deux matchs contre Arsenal (5-1 au cumulé), et sont toujours à 4 points du FC Barcelone à six journées de la fin du championnat. Des performances décevantes qui ont provoqué la colère des supporters merengues, lesquels se sont exprimés en sifflant copieusement Kylian Mbappé lors du match face à l’Athletic Bilbao. Suspendu, l’international français assistait à la rencontre depuis les tribunes, mais cela ne l’a pas empêché d’être la cible des sifflets lorsqu’il est apparu sur l’écran géant du Santiago Bernabéu.

«Je trouve ça un peu minable»

Interrogé sur RMC à propos de ces sifflets à l'encontre de Kylian Mbappé, Frédéric Hermel n’a pas mâché ses mots : «J’ai entendu beaucoup de commentaires sur le fait que Mbappé avait été sifflé. Ce ne sont pas 80 000 personnes qui hurlent contre Mbappé. Il y a des sifflets, c’est clair. Je trouve ça un peu minable. On ne siffle pas un joueur qui n’est pas sur le terrain. S’il marque deux buts et qu’il donne la Coupe du Roi au Real, il n’y aura pas de sifflets. À partir du moment où il est le symbole du projet de cette année qui a du plomb dans l’aile, c’est vers Mbappé que vont les attaques. Tout le monde a été sifflé au Real. C’est un public très exigeant et parfois à la limite de l’indécence.»

Une fin de saison tendue

Le Real Madrid peut encore sauver sa saison en décrochant un titre. La Maison Blanche affrontera le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi le 26 avril, et garde encore, mathématiquement, une chance d’être champion d’Espagne. Rien n’est encore joué pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers.