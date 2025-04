Avantage sexuel, pensées suicidaires… Nouvelles révélations chocs sur le scandale Payet

Alexis Brunet

Après une longue aventure à l’OM, Dimitri Payet a décidé de tenter un ultime challenge au Brésil, du côté de Vasco de Gama. Malheureusement, cette aventure à l’étranger pourrait se terminer d’une bien mauvaise façon pour l’ancine international français. En effet, une femme aurait déposé plainte pour lui et l’accuse notamment de chantage émotionnel et de violences psychologiques.

La carrière de Dimitri Payet va-t-elle se finir par un énorme scandale ? Actuellement au Brésil dans le club du Vasco de Gama, le Français est au coeur d’une affaire dont il se serait bien passé. Une femme avec qui il aurait eu des relations extraconjugales aurait déposé plainte contre lui.

« Dimitri Payet a commis des violences psychologiques à mon encontre »

La jeune femme, se prénommant Larissa Ferrari et qui est avocate dans la vie de tous les jours, s’est confiée à RMC Sport ce vendredi. Elle raconte notamment les violences que lui aurait fait subir Dimitri Payet. « Entre le 25 janvier et le 6 février 2025, Dimitri Payet a commis des violences psychologiques à mon encontre, utilisant le chantage émotionnel pour obtenir un avantage sexuel. Je suis actuellement en traitement psychologique et psychiatrique pour faire face à cette situation. Ma vie n'est plus la même. »

Punitions et pensées suicidaires

Visiblement, le fait d’avoir croisé la route de Dimitri Payet a eu de lourdes conséquences pour Larissa Ferrari. Cette dernière a d’ailleurs affirmé avoir développé des pensées suicidaires. « J'ai un trouble borderline. Depuis le mois de décembre 2024, mes symptômes se sont aggravés avec des pensées suicidaires, de graves crises d'anxiété et des dépressions avec une impulsivité accrue. En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu'il allait m'infliger des punitions. » D’après la police brésilienne, l’enquête serait actuellement en cours et le joueur français devrait bientôt être interrogé sur le sujet. À noter que l’avocate a également demandé une mesure de protection contre l’ancien attaquant de l’OM.