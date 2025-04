Tromperie et violences : Les révélations choquantes d’une femme sur Payet !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Loin de sa femme et de ses enfants qui résident toujours en France depuis son départ de l’OM et de Marseille, Dimitri Payet semble avoir eu une liaison avec Larissa Ferrari, avocate brésilienne. Séjournant à Rio de Janeiro où il joue avec Vasco de Gama, l’ancien international français aurait selon sa plainte abusé d’elle tant psychologiquement que physiquement avec des humiliations à la pelle. Explications.

A l’été 2023, l’OM libérait Dimitri Payet alors qu’il lui restait encore une saison sur son contrat. Direction le Brésil et Vasco de Gama pour l’ancien meneur de jeu du club phocéen. Sa compagne et ses quatre enfants sont restés à Marseille. Et au vu des révélations de Larissa Ferrari, Payet a trompé sa femme avec l’avocate brésilienne en personne. Après avoir brisé le silence sur leur relation qui fut tout sauf une idylle, Ferrari a fait de troublants aveux par le biais d’un procès-verbal et d’une plainte soumis à la police de Rio de Janeiro à la fin du mois de mars.

«J'ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol»

L’AFP a mis la main sur ce procès-verbal et a rendu public quelques passages de celui-ci, rapportés par RMC Sport. Des « violences physique et psychologique » sont mentionnées par la plaignante qui affirme avoir « été agressée par Dimitri Payet, ce qui a laissé des marques sur son corps, et souffert de violence physique, morale, psychologique et sexuelle. En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu'il allait m'infliger des punitions. Il me demandait des preuves d'amour qui consistaient en des humiliations. J'ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l'eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol ».

«Il a abusé de ma vulnérabilité psychologique pour obtenir des avantages sexuels»

Les punitions en question incluaient le fait de « pousser » Larissa Ferrari et de lui « marcher dessus ». Affirmant souffrir d’un trouble de la personnalité se caractérisant par une hypersensibilité et une instabilité émotionnelle, la plaignante estime que Dimitri Payet en a profité pour arriver à ses fins. « Je veux que justice soit rendue car il a abusé de ma vulnérabilité psychologique pour obtenir des avantages sexuels. Je suis avocate, je n'aurais jamais fait de dénonciations aussi graves à la légère ». Joint par courriel par le biais de l’adresse mentionnée sur le compte Instagram de Dimitri Payet, aucune réponse n’a été donnée par l’icône de l’OM et même son de cloche du côté de Vasco de Gama. Affaire à suivre...