Cyclisme : Evenepoel prêt à faire comme Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il reprend la compétition aujourd’hui avant la semaine ardennaise où il espère lever les bras, Remco Evenepoel a été interrogé par cyclismactu.net sur l’hypothèse de prendre le départ de Paris-Roubaix un jour. Et sa réponse laisse deviner que l’exemple de Pogacar ne l’a pas laissé insensible...

Remco Evenepoel reprend la compétition aujourd’hui vendredi à l’occasion de la Flèche Brabançonne après sa longue convalescence suivant sa lourde chute intervenue à l’entraînement au début du mois de décembre. Le champion belge ne cache pas qu’il souhaite être compétitif pour la campagne des ardennaises, son terrain de prédilection dans les classiques.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

« Voir le duel entre Tadej et Mathieu, c’était impressionnant »

Cependant, à l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Remco Evenepoel confie avoir été marqué par le duel Pogacar-Van der Poel sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix : « Bien sûr que j’ai regardé les courses, je suis fan de vélo ! Ce sont de magnifiques épreuves, avec de vrais duels entre grands champions. Voir Tadej et Mathieu à l’avant, c’était impressionnant. Et franchement, ça m’a donné de la motivation pour m’entraîner encore plus fort, dans l’espoir de pouvoir rivaliser avec eux un jour ».

« Prendre le départ de Paris-Roubaix à l’avenir ? On verra »

Visiblement, la tentative de Pogacar sur Paris-Roubaix n’a pas laissé le double champion olympique insensible. Quand bien même il la considère toujours improbable - là où il est certain de courir le Tour des Flandres et Milan San Remo à l’avenir -, Evenepoel n’exclut plus totalement de tenter un jour sa chance dans l’Enfer du Nord : « Est-ce que je me vois prendre le départ un jour de Milan San Remo, du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix ? Oui, évidemment que je participerai un jour à Milan-San Remo et au Tour des Flandres. Pour Roubaix, on verra. Cela dépendra de ma motivation et de mes objectifs. La course est une semaine avant les Ardennaises, et c’est là que j’ai mes meilleures chances de victoire. Donc il y a de fortes chances que je fasse l’impasse sur Roubaix pour me concentrer sur le Tour des Flandres ». Si à court terme, une participation d’Evenepoel à Paris-Roubaix apparaît donc peu probable, le fait qu’il maintienne la porte ouverte laisse clairement deviner que dans deux ou trois saisons il se laissera tenter. Et l’exemple de Pogacar n’y est probablement pas étranger.