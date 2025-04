Marion Rousse : Son rêve avec une femme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A tout juste 100 jours du départ du Tour de France Femmes, qui s'élancera de Vannes le 26 juillet prochain, Marion Rousse a fait le point sur la situation et évoque notamment la présence de Pauline Ferrand-Prévot qui rêve de remporter la Grande Boucle. Et Marion Rousse y croit !

Le compte à rebours est lancé ! Dans exactement 100 jours le Tour de France Femmes s'élancera de Vannes. Ce sera le 26 juillet prochain, et une coureuse est particulièrement attendue à savoir Pauline Ferrand-Prévot. Championne olympique de VTT à Paris, elle a décidé de faire son grand retour sur route avec l'objectif de remporter le Maillot Jaune. Deuxième du Tour des Flandres, Pauline Ferrand-Prévot s'est magnifiquement imposée sur Paris-Roubaix. Par conséquent, Marion Rousse croit en son rêve.

Pauline Ferrand-Prévot en Jaune cet été ?

« Evidemment, quand elle a annoncé après son titre olympique en VTT son retour sur la route pour remporter le Tour de france Femmes, on était très heureux. Car ça montre déjà qu'on fait du bon boulot en tant qu'organisateur. C'est une course qui donne envie à d'immenses championnes de revenir pour y participer et gagner, comme Pauline mais aussi Anna van der Breggen. Et forcément, la présence de Pauline résonne en nous, ça a un sens un peu plus particulier parce que c'est une Française et une championne qui dépasse même le cadre du sport. Tout le monde la connaît, elle va encore plus donner envie à de jeunes filles de monter sur un vélo. Et puis on l'attend depuis Bernard Hinault cette victoire française sur le Tour et un Français avec le maillot jaune à Paris... Et bien j'ai envie de dire que ce sera sûrement une Française qui le fera, peut-être pas cette année, mais elle s'est donnée trois ans pour réaliser son rêve. Et moi j'y crois ! », lance la directrice du Tour de France Femmes dans des propos rapportés par Cyclism'Actu, avant de poursuivre.

Marion Rousse croit en son rêve

« C'est vrai qu'il résonne plus français, avec Demi Vollering qui a rejoint l'équipe FDJ-SUEZ qui fait un début de saison impressionnant. J'ai l'impression que la championne de France en titre Juliette Labous a aussi passé un cap chez FDJ-SUEZ. Vollering pousse tout le monde vers le haut, et elle reste quand même pour moi la favorite numéro une. Elle sera revancharde par rapport à l'an passé. Il y a aussi Cédrine Kerbaol qui revient et a aussi changé d'équipe cet hiver, elle qui restera à jamais la première Française à avoir gagné une étape sur le Tour Femmes. Et puis Pauline Ferrand-Prévot comme je viens de le dire... Vraiment, le cyclisme français féminin se porte très très bien », ajoute Marion Rousse.