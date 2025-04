Marion Rousse : Elle dévoile sa relation spéciale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine préparation pour le Tour de France Femmes qui aura lieu entre le 26 juillet et le 3 août, Marion Rousse s'est notamment déplacée à Clermont, une ville avec laquelle elle reconnaît qu'elle a une relation spéciale notamment pour son histoire avec le cyclisme féminin.

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse est très impliquée dans l'organisation de cette nouvelle édition. L'ancienne cycliste professionnelle se déplace ainsi dans plusieurs villes par lesquelles les coureuses passeront cet été. Marion Rousse était ainsi à Clermont-Ferrand, une ville avec laquelle elle a une relation spéciale, afin de pour présenter la 6e étape du 31 juillet entre Clermont et Ambert.

Marion Rousse a une relation spéciale avec la ville de Clermont

« Je viens souvent ici grâce au vélo c'est vrai, que ce soit pour le Tour hommes, pour le critérium du Dauphiné ou pour le Tour de France féminin. Et vous êtes la seule ville à l'accueillir pour la deuxième fois. Cela a une place un peu particulière pour moi car cela a été le grand départ de la 2e édition. La première édition nous étions partis de Paris mais c'était un peu comme si l'on s'émancipait avec notre propre départ pour le cyclisme féminin. Oui clairement, c'est une ville de vélo », confie-t-elle dans une interview accordée à clermontinfos63, avant d'en rajouter une couche.

«Je viens souvent ici grâce au vélo»

« On va clairement changer de braquet car après des étapes pour les sprinteuses et les puncheuses, nous allons arriver dans la montagne avec l'ascension du Col du Béal en milieu d'étape. Avec 124 km et pratiquement 2 500 mètres de dénivelé positif, nous pouvons assister à des écarts au classement général. Ce ne sera que de la montagne ensuite jusqu'à l'arrivée finale à Châtel (Des Portes du soleil dans les Alpes N.D.L.R.). C'est aussi une volonté de la Ville qui est très sportive et cela se voit avec le vélo, le rugby ou le foot. Il y a surtout un terrain de jeu exceptionnel où l'on peut se permettre de faire un parcours de puncheur ou de grimpeur en montagne. Quand on est venu une fois on se dit que l'on a un spectacle tellement magnifique sur le vélo que l'on a envie d'y revenir l'année d'après et cela se vérifie depuis quelques années. Monter le puy-de-Dôme sera aussi l'un de nos futurs projets », ajoute Marion Rousse.