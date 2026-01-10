PSG - Ousmane Dembélé : Une première offre est arrivée !

Axel Cornic

Auteur d’une année 2025 fantastique, Ousmane Dembélé est le symbole même du succès du Paris Saint-Germain. L’international français semble s’être totalement relancé dans le club qu’il a rejoint en 2023, après une période très polémique au FC Barcelone. Pourtant, son avenir dans la capitale est loin d’être assuré...

Une fois n’est pas coutume, le PSG a décidé de très peu modifier son effectif. L’été dernier seulement trois recrues sont arrivées et cet hiver, les Champions d’Europe en titre semblent surtout vouloir prolonger ses meilleurs éléments. Et ça commence évidemment par Ousmane Dembélé, dont le contrat se termine en juin 2028.

« Les négociations viennent vraiment de débuter » Proche du PSG et auteur du livre De l’enfer au paradis retraçant les coulisses du succès du club, Fabrice Hawkins a fait le point sur la prolongation d’Ousmane Dembélé. « Les négociations viennent vraiment de débuter. On parle de cette prolongation depuis le début de la saison » a expliqué le journaliste, sur RMC.