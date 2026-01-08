Cyclisme : « Vingegaard vient de perdre un pilier fondamental face à Pogacar »

Alexandre Higounet

En milieu de semaine, Simon Yates, lieutenant principal de Jonas Vingegaard et vainqueur du Giro la saison dernière, a annoncé contre toute attente qu'il mettait un terme à sa carrière professionnel. A l'occasion d'une analyse sur sa chaîne youtube, relayée par cyclinguptodate.com, le journaliste spécialiste de cyclisme Javier Ares a livré des réflexions très intéressantes sur les enjeux autour de cette annonce.

Hier mercredi, Simon Yates, vainqueur du Giro l'an dernier et lieutenant principal de Jonas Vingegaard sur les routes du Tour de France, a annoncé à la surprise générale qu'il mettait immédiatement un terme à sa carrière : « J'ai pris la décision de me retirer du cyclisme professionnel. Cela peut paraître surprenant pour beaucoup, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y pensais depuis un certain temps et cela m'est apparu être le bon moment de m'éloigner du sport ».

« Cette nouvelle ne tombe ni au moment ni à l'endroit attendu » A l'occasion d'un commentaire sur sa chaîne Youtube relayé par cyclinguptodate.com, Javier Ares, le journaliste espagnol spécialiste de cyclisme, a livré une analyse autour de cet arrêt, notamment de sa dimension très soudaine alors que la saison s'apprête à commencer : « Cela a constitué une énorme surprise pour tout le monde, et pas seulement parce qu'il a remporté le Tour d'Italie l'an dernier, montrant qu'il avait un remarquable niveau. Et cette nouvelle ne tombe ni au moment ni à l'endroit attendu. Si tu as longtemps réfléchi au sujet, la chose normale, logique à faire, c'est d'arrêter au terme de la saison, ou à l'intersaison, mais pas alors que l'équipe est en camp d'entraînement avant le début des compétitions ».