F1 : C'est fini pour Verstappen, il annonce son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028, Max Verstappen pourrait bien quitter Red Bull dès la fin de la saison. Et pour cause, il dispose d'une clause dans son contrat lui permettant de partir si l'écurie autrichienne n'est pas en mesure de lui offrir une monoplace capable de se battre pour le titre. C'est la raison pour laquelle Juan Pablo Montoya pense que le Néerlandais va partir.

« C’est très important, ça commence à être activable ». Helmut Marko l'a récemment reconnu, la clause de performance de Max Verstappen pourrait bien devenir active si la situation se poursuit. Troisième du championnat des pilotes derrière les deux McLaren, le Néerlandais ne semble pas en mesure de rivaliser pour le titre cette saison au volant de sa RB21, ce qui pourrait donc précipiter son départ comme l'a confirmé La Gazzetta dello Sport ce jeudi. Juan Pablo Montoya est d'ailleurs convaincu qu'entre Verstappen et Red Bull, c'est terminé.

Montoya persuadé que Verstappen va partir

« Si j’étais Max, je serais inquiet. Il y a six mois, il aurait pu demander n’importe quelle somme pour aller n’importe où, et les gens l’auraient payée. Avec la façon dont Red Bull fonctionne actuellement, il pourrait aller voir Toto et lui dire : "Écoute, je suis prêt à accepter moins que ce qui était prévu (en 2024) pour conduire ta F1". Est-il prêt à faire ça ? C’est en tout cas le début de la fin pour Max Verstappen chez Red Bull. C’est sûr. Mais d’une certaine manière, Max a eu la chance d’être au volant de la meilleure voiture », estime l'ancien pilote Williams dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«C’est le début de la fin pour Max Verstappen chez Red Bull»

« Mais cette année, c’est un peu un retour à la réalité. Max veut gagner, mais si Red Bull n’est pas compétitive, la négociation est très différente. Je pense que la négociation d’il y a un an, avant sa re-signature avec Red Bull, lorsque Toto [Wolff] était très clair sur le recrutement de Max, était très différente de ce qu’elle serait aujourd’hui. Le montant était incroyable. McLaren a également contacté Max pour connaître le montant avant de re-signer Piastri, et le montant était incroyable. Donc, à un moment donné, Max devra prendre une décision : "Est-ce que je veux essayer d’être au volant de la meilleure voiture ou est-ce que je veux juste gagner beaucoup d’argent là où je suis ?" », ajoute Juan Pablo Montoya.