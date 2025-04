Transfert de Verstappen : Séisme en F1, Red Bull fait une annonce officielle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait réussi à accrocher la sixième place dimanche à Bahreïn, Max Verstappen était très mécontent tout le week-end de la performance de sa RB21. Une situation qui commence à inquiéter du côté de Red Bull à tel point que Helmut Marko reconnaisse que la clause de performance qui permet au Néerlandais de quitter l'écurie est activable. Un transfert prend forme.

L'avenir de Max Verstappen devient de plus en plus un sujet sérieux au sein du paddock de Formule 1. Et pour cause, le quadruple champion du monde reconnaissait ce week-end qu'il n'était pas en course pour remporte le titre cette saison. Une déclaration qui peut servir de moyen de pression, mais qui s'est surtout confirmée en course ce dimanche à Bahreïn. En effet, le pilote néerlandais n'a pu faire mieux que sixième à l'arrivée du Grand Prix. Deuxième du classement pilotes jusque-là, Max Verstappen n'est donc plus que troisième puisqu'Oscar Piastri grâce à sa victoire le devance désormais. Avec 69 points, le pilote Red Bull ne pointe qu'à huit longueurs du leader Lando Norris, mais la dynamique est inquiétante.

Red Bull lâche une bombe sur Verstappen

Et surtout, en perdant une place au classement général, Max Verstappen pourrait envisager un départ de Red Bull ! En effet, il y a quelques semaines, Helmut Marko, conseiller spécial en charge des pilotes au sein de l'écurie autrichienne, confirmait l'existence d'une clause de performance dans le contrat du quadruple champion du monde. Autrement dit, si Red Bull n'est pas en mesure de lui offrir une monoplace pour jouer le titre, le Néerlandais pourrait décider de partir. Jusque-là, cette clause n'était pas activable compte tenu du fait que Verstappen était le dauphin de Lando Norris au classement pilote. Mais le Grand Prix de Bahreïn a tout changé. « C’est très important, ça commence à être activable », reconnaît Helmut Marko dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com alors que son pilote est désormais troisième au général derrière les deux McLaren. « C’est clair, Max a raison : nous devons progresser. Pas au niveau des points, mais au chrono. Et avec une performance comme celle que nous réalisons actuellement, malheureusement, le championnat du monde ne sera pas pour nous », ajoute Helmut Marko, conscient que la RB21 n'est pas au niveau attendu, avant de confirme que « des améliorations doivent être apportées prochainement pour qu’il dispose d’une voiture avec laquelle il puisse gagner. Ce ne doit pas être un hasard, comme sous la pluie au Brésil ou au Japon. Là, la piste est venue à lui et il a réalisé un tour magique. Il faut une base stable ».

La clause déjà activable ?

Très mécontent, Helmut Marko conclut par un coup de gueule dans l'espoir que Red Bull redresse rapidement la barre : « C’est une journée très difficile pour Red Bull, c’est évident pour nous tous. Nous devons retrouver la performance de la voiture au plus vite et les standards comme les arrêts au stand doivent fonctionner. La voiture n’est pas la plus rapide et les arrêts au stand ne fonctionnent pas. C’est inacceptable. Tout cela est très alarmant. Nous savons que nous ne sommes pas compétitifs et des pièces arriveront lors des prochaines courses, et nous espérons qu’elles apporteront des améliorations. Nous avons beaucoup de problèmes. Le principal problème concerne l’équilibre et l’adhérence. Et de là, je suppose que des problèmes de freins sont aussi apparus. Et puis, la procédure normale, comme les arrêts au stand, ne fonctionne pas, les problèmes s’enchaînent ». Quoi qu'il en soit, la bombe est lâchée, et la menace d'un transfert de Max Verstappen devient de plus en plus concrète.