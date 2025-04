F1 : «Dégoûté», le calvaire de Gasly avec Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un beau week-end à Bahreïn, Pierre Gasly a inscrit ses premiers points de la saison ce dimanche sur le circuit de Sakhir. 7ème à l’arrivée, le Français aurait même pu terminer 6ème sans un mauvais dernier tour. Dépassé sur le fil par l’inévitable Max Verstappen, Gasly a avoué être dégoûté de cette erreur.

Après le départ d’Esteban Ocon, Alpine espérait réaliser un bon début de saison 2025. Mais les premières courses de l’année n’auront pas été une franche réussite pour l’écurie française, qui a dû attendre ce week-end à Bahreïn pour inscrire ses premiers points. Ces derniers ont logiquement été inscrits par Pierre Gasly, qui a réalisé un parcours fabuleux dès les qualifications sur le circuit de Sakhir.

Verstappen grille Gasly lors du dernier tour

Septième à l’arrivée de cette quatrième épreuve de la saison, le pilote français a donc inscrit six points précieux pour Alpine. Mais longtemps durant la course, Pierre Gasly était sixième, réussissant à résister au retour de Max Verstappen derrière lui. Cependant, une erreur commise lors du dernier tour a permis au Néerlandais de lui passer devant. Interrogé par Canal + sur cette bévue, Gasly a enragé malgré sa journée positive.

« Je suis dégoûté du dernier tour mais je vais devoir relativiser et calmer les émotions »

« Je n’ai pas envie ! Je suis dégoûté du dernier tour mais je vais devoir relativiser et calmer les émotions. J’ai tout donné pendant les 15 derniers tours pour le garder derrière, le garder en dehors du DRS, et il y a des parties du circuit où il était plus rapide comme le virage 4, et d’autres où j’étais plus rapide. Mais ce n’est jamais plaisant de perdre deux points aussi près du but. Mais en relativisant un peu, c’est sûr qu’il y a énormément de positif à tirer de cette course. L’équipe a fait un super travail, très bons arrêts, très bonne stratégie, on a toujours été performants. Il y a beaucoup de positif à tirer », a ainsi confié Gasly.