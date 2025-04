EXCLU - Mercato - FC Nantes : Kita prêt à continuer avec Kombouaré !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2026, Antoine Kombouaré tente toujours d’arracher un nouveau maintien avec les Canaris. Et malgré une saison décevante, la tendance n’est pas à son renvoi cet été.

Quatorzième de Ligue 1, avant d’affronter le PSG ce mardi (coup d’envoi 20h45), le FC Nantes n’est pas encore tiré d’affaires. A trois points du Havre et de l’ASSE, barragiste et premier relégué en Ligue 2, les Canaris n’ont plus vraiment de marge de manœuvre. Au cœur d’une nouvelle saison galère, le FCN n’a jamais réussi à faire illusion depuis le mois d’août 2024 et une série de trois matchs sans la moindre défaite (un nul, deux victoires). Très critiqué, Antoine Kombouaré était tout proche d’être remplacé cet hiver. Faute d’avoir trouvé un accord avec Sergio Conceiçao et surtout Habib Beye, la direction nantaise a finalement continué avec l’ancien défenseur.

Franck Kita veut continuer avec Antoine Kombouaré

En coulisses, les tractations ont déjà commencé il y a bien longtemps pour soulever la question de l’entraîneur au FC Nantes. Très sollicité, Waldemar et Franck Kita ne semblent pas totalement alignés, comme l’hiver dernier. Selon nos sources, Franck Kita souhaite poursuivre avec Antoine Kombouaré, dont le contrat court jusqu’en juin 2026. Si l’équipe reste en Ligue 1, le club envisage donc de laisser AK aux manettes. Pourtant, certains décideurs nantais seraient tentés par un nouveau changement et portent une autre voix en coulisses. Le nom de Pierre Sage a été évoqué ces derniers jours, nos sources confirment que son profil plaît à Nantes. Pour l’heure, la priorité est à la mission maintien. Si Antoine Kombouaré l’honore, une seconde fois, il pourrait bien avoir une troisième chance de conduire les Canaris en Ligue 1.