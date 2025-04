Mercato : Deux offres vont partir, le scénario rêvé du PSG !

Amadou Diawara

Prêté à la Juventus jusqu'au 30 juin, Randal Kolo Muani n'est plus le bienvenu au PSG. Consciente de la situation, la Vieille Dame pourrait formuler une offre au joueur et au club parisien si toutes les conditions sont réunies. En effet, les Bianconeri envisageraient de conserver Randal Kolo Muani en cas de départ d'Igor Tudor et de qualification en Ligue des Champions.

Devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique, Randal Kolo Muani a migré vers Turin au mois de janvier. En effet, le PSG et la Juventus ont bouclé le prêt sec de l'attaquant de 26 ans. Supposé revenir à Paris le 30 juin, Randal Kolo Muani pourrait finalement rester chez les Bianconeri la saison prochaine.

PSG - Juventus : L'avenir de Kolo Muani dicté par Tudor ?

Alors que le PSG ne veut plus de Randal Kolo Muani, la Juventus pourrait en profiter pour le conserver la saison prochaine. Selon les informations de L'Equipe, les Bianconeri n'écartent pas l'idée de négocier une autre transaction avec le club de la capitale pour garder l'attaquant de 26 ans. Toutefois, plusieurs conditions doivent être réunies.

PSG : Le transfert de Kolo Muani dépend de la Ligue des Champions

A en croire L'Equipe, les hautes sphères de la Juventus seront disposés à formuler une nouvelle offre au PSG et à Randal Kolo Muani en cas de départ d'Igor Tudor et de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que l'international français est devenu remplaçant sous la houlette du Croate, les Bianconeri vont devoir se montrer très convaincants pour le faire plier. Mais si toutes les planètes sont alignées, la Juve envisagerait de finaliser un prêt avec une option d'achat obligatoire, payable lors de l'été 2026. A suivre...