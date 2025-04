Habib Beye au FC Nantes : Dupont fait tout capoter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vendredi soir, Rennes affronte le FC Nantes en Ligue 1. Habib Beye sera ainsi sur le banc rennais, lui qui aurait très bien pu être sur celui des Canaris. En effet, le Sénégalais était annoncé sur les bords de la Loire pour remplacer Antoine Kombouaré. Ça n'aura finalement pas eu lieu entre Beye et Nantes. La faute à... Grégory Dupont ?

Après avoir quitté le Red Star, Habib Beye a patienté un moment avant de trouver le projet pour débarquer en Ligue 1. C'est le 30 janvier dernier que le Sénégalais a été nommé entraîneur du Stade Rennais, remplaçant ainsi Jorge Sampaoli. Ça s'est donc concrétisé pour le technicien, lui que plusieurs rumeurs annonçaient comme une option pour d'autres clubs de Ligue 1. Quelques semaines avant son officialisation à Rennes, Beye était très proche de remplacer Antoine Kombouaré au FC Nantes.

Un accord entre Beye et Nantes

Mais pourquoi ça ne s'est pas concrétisé entre Habib Beye et le FC Nantes ? Ouest France est revenu sur ce dossier. On y apprend alors qu'en décembre, un entretien s'était tenu entre les Kita et le Sénégalais. Un rendez-vous se tient alors à Paris et celui-ci se passe visiblement très bien, Beye faisant « bonne impression » selon une source nantaise. Par la suite, un accord est même trouvé entre les différentes parties et un contrat est rédigé. Alors que certains salariés du FC Nantes sont même avertis de l'arrivée du nouvel entraîneur, tout capote à cause d'un homme : Grégory Dupont.

« Celui qui a refusé d’aller à Nantes, c’est moi »

Ancien adjoint de Zinedine Zidane, Grégory Dupont était envisagé par Habib Beye pour intégrer son staff au FC Nantes en tant que préparateur sportif. Toutefois, refusant d'agir sous pression, il décline la proposition. Tout a pourtant été tenté pour le convaincre de venir, en vain. Par la suite, Beye et la direction nantaise ne trouvent aucun accord sur le préparateur physique idéal. C'est alors que le FC Nantes revoit complètement sa position par la suite, faisant ainsi le choix de continuer l'aventure avec Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes aurait donc lâché l'affaire avec Habib Beye, qui lui n'a pas vraiment la même version. En effet, en conférence de presse, l'entraîneur du Stade Rennais a fait savoir : « Ce qui a été dit n’est pas la vérité. Celui qui a refusé d’aller à Nantes, c’est moi. Comme ça, au moins, c’est clair. Je suis là où je dois être et je suis très content d’être au Stade Rennais et des choix que j’ai faits à l’époque. Je ne peux pas être plus clair ».