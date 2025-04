Habib Beye à l’OM : Riolo confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du Stade Rennais en janvier dernier, Habib Beye a surtout une histoire très spéciale avec l’OM dont il a été joueur et capitaine durant sa carrière de joueur. Son nom avait d’ailleurs brièvement été évoqué l’été dernier avant Roberto De Zerbi, mais Daniel Riolo confirme qu’une nomination à l’OM aurait été totalement prématurée pour Beye.

En quête d’un nouvel entraîneur l’été dernier suite au départ de Jean-Louis Gasset, la direction de l’OM avait finalement jeté son dévolu sur Roberto De Zerbi. Mais d’autres profils avaient été évoqués auparavant, comme Paulo Fonseca, Sergio Conceiçao, Matias Almeyda ou encore Habib Beye. Ce dernier, joueur majeur de l’OM entre 2003 et 2007, sortait d’une grosse saison avec le Red Star avec un titre de champion de National, mais il n’avait pas été choisi. Et il a fini par signer sur le banc du Stade Rennais en janvier dernier.

Riolo confirme pour Beye

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo est revenu sur les rumeurs envoyant Habib Beye à l’OM l’été dernier. Et il confirme que ces retrouvailles auraient été totalement prématurées pour le jeune coach sénégalais : « Quand on a parlé d'Habib Beye à l'OM, beaucoup de gens pensaient que c'était impossible de lancer un débutant. Je suis d'accord et je militais même pour ça », insiste Riolo.

Diaz pas d’accord

En réponse à Daniel Riolo dans l’After, Kevin Diaz a quant à lui estimé qu’Habib Beye aurait eu les qualités nécessaires pour l’OM : « Je vois dans le chat YouTube qui dit : "quand je vois ce que fait Beye avec Rennes, l'OM peut s'en vouloir’. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Ce que fait Beye à Rennes, c'est s'adapter puisqu'il faut prendre des points alors que c'est un coach à vocation offensive comme il l'a montré en National. Et c'est ça la plus grande qualité d'un entraîneur. C'est la petite chose que je pourrais reprocher à De Zerbi, c'est qu'il a du mal à s'adapter, il a du mal à baisser son niveau d'exigence », explique-t-il, en désaccord avec Daniel Riolo.