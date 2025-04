OM - De Zerbi : Il annonce un divorce compliqué

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, la crise est en train de s'accentuer suite à la dernière défaite contre Monaco. Au coeur de cette tempête avec son équipe, Roberto De Zerbi suscite de plus en plus d'interrogations. C'est notamment le cas chez Daniel Riolo, qui craint notamment une séparation compliquée entre l'Italien et l'OM, comme ça a été le cas à Brighton.

L'été dernier, Roberto De Zerbi posait ses valises à l'OM. L'Italien signait par la même occasion un contrat de 3 ans avec le club phocéen. Alors qu'on imaginait un projet sur le long terme, on pourrait finalement en être très loin. Après à peine une saison, ça pourrait déjà se finir entre De Zerbi et l'OM. Daniel Riolo n'a pas hésité à faire part de son inquiétude, craignant d'ailleurs une future séparation compliquée.

« Je doute même de De Zerbi »

Dans L'After Foot, Daniel Riolo s'est donc exprimé sur ses doutes à propos de Roberto De Zerbi à l'OM. « Non seulement je doute de la possibilité pour l'OM de finir dans la bonne zone, mais je doute même de De Zerbi. On va me dire qu'il faut du temps. Mais quand je regarde ce qu'il a fait dans le passé, ce n'était pas dans ce genre de clubs là. S'il n'est pas habitué à l'environnement de ce genre de clubs là, ça va être compliqué. Je commence à douter de tout dans le staff de l'OM, ses joueurs et lui », a-t-il alors lâché en direct.

« J'ai peur que ça tourne au vinaigre »

Et pour ce qui d'une future séparation entre l'OM et Roberto De Zerbi, Daniel Riolo a ajouté : « De Zerbi, à Brighton ça s'est pas bien fini. A l'époque on me prenait pour un fou, mais si tu vas parler de lui aux dirigeants de Brighton, ils vont te dire qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Après, on m'a fait croire que des grands clubs étaient sur lui. J'ai donné mon avis là-dessus, on me croit ou pas. J'ai peur que ça tourne au vinaigre. Je suis de plus en plus inquiet quand je vois son attitude sur le bord du terrain et la façon dont son message est reçu ».