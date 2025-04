Règlement de comptes au Real Madrid, transfert confirmé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid, ou plus précisément Carlo Ancelotti, est mécontent d’Endrick. Sa tentative de lob totalement manquée contre Getafe mercredi (1-0) a fait sortir de ses gonds l’imperturbable coach italien qui n’a pas hésité à le recadrer en conférence de presse. Le départ du Brésilien serait une véritable possibilité à présent.

Mercredi soir, le Real Madrid se déplaçait dans la banlieue de la capitale pour se frotter aux voisins de Getafe. Grâce à un but d’Arda Güler qui offre la victoire aux Merengue (1-0), la Casa Blanca reste à quatre points du FC Barcelone dans la course au titre. Titularisé par Carlo Ancelotti en l’absence de Kylian Mbappé blessé à la cheville, Endrick a fait enrager son entraîneur.

Ancelotti se paie Endrick : «Ce n’est pas un club de théâtre»

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a réglé ses comptes avec Endrick, auteur d’une louche totalement improbable à l’entrée de la surface alors qu’il avait le ballon du 2-0 au bout du pied ou bien la possibilité de faire une passe décisive à Arda Güler. « Endrick a eu deux occasions. La première, il n’aurait pas pu faire mieux. Sur la seconde, il aurait pu être hors-jeu. Mais il ne peut pas faire ce genre de choses ! Il est jeune, il doit apprendre. Il doit tirer le plus fort possible. Il ne doit pas faire ça… Ce n’est pas un club de théâtre. Ça n’existe pas dans le football ».

Endrick prêt à quitter le Real Madrid

Il semblerait que la situation sportive d’Endrick qui bénéficiait de sa première titularisation depuis le 1er avril en Coupe du roi face à la Real Sociedad (4-4) ne lui suffise plus. Relevo fait part d’une entrevue entre les décideurs du Real Madrid et l’attaquant brésilien de 18 ans. Si jamais il ne disposait pas d’un temps de jeu plus conséquent, il réclamerait un départ en prêt. Plusieurs formations de Bundesliga seraient intéressées par le profil d’Endrick, y compris le RB Leipzig.